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Сердар Бердымухамедов встретился с государственным министром Японии

Сердар Бердымухамедов встретился с государственным министром Японии Вице-премьер Сердар Бердымухамедов провёл встречу с государственным министром Японии Эджима Киёши, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом.
В регионе
3 сентября 2021 г. 11:41
Сердар Бердымухамедов встретился с государственным министром Японии

Вице-премьер Сердар Бердымухамедов провел встречу с государственным министром Японии Эджима Киёши, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, “основывающегося на принципах дружбы, доверия и взаимоуважения”.

Япония является одним из основных партнеров Туркменистана в области инвестиций, имеются активные контакты с различными японскими компаниями. В данном контексте особо отмечена значимость Совместных комитетов по экономическому сотрудничеству.

Напомним, в июле этого года Сердар Бердымухамедов и Киёши Эджима провели встречу в Токио, в ходе которой среди прочих вопросов обсуждались также возможности развития сотрудничества в сфере энергетики и промышленности.

Сердар Бердымухамедов пригласил японскую сторону принять участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новой газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте Туркменистана, строительство которого реализовано компанией Sumitomo Corporation (Япония).

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