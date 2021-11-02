Сердар Бердымухамедов возглавляет туркменскую делегацию на COP26 в Глазго

Вице-премьер Сердар Бердымухамедов возглавляет туркменскую делегацию высокого уровня на климатическом саммите ООН, проходящем в шотландском городе Глазго, сообщает Report.

Вице-премьер Сердар Бердымухамедов возглавляет туркменскую делегацию высокого уровня на климатическом саммите ООН, проходящем в шотландском городе Глазго, сообщает Report.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) объединяет мировых лидеров и видных государственных деятелей многих стран в диалоге о будущем планеты, совместных и национальных действий по снижению темпов глобального потепления.

Туркменистан выступает за консолидированный подход к проблемам этого плана, принимая со своей стороны конкретные шаги для защиты окружающей среды и стремясь внести свой вклад в развитие международного сотрудничества на таком жизненно важном для всего человечества направлении.

Так, Ашхабад предложил открыть у себя Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Также президент Гурбангулы Бердымухамедов ранее выдвигал с трибун крупнейших форумов инициативы о разработке Водной стратегии ООН и специальной Программы ООН по Аралу, сохранении экосистем Каспийского моря.

Наряду с этим, страна успешно решает экологические задачи на национальном уровне, в том числе по созданию лесных массивов, рекультивации земель и борьбе с опустыниванием. Примером эффективности масштабной озеленительной работы стали широкие "зеленые" пояса вокруг городов страны, каждый год пополняющиеся миллионами новых саженцев.

В нынешнем, 2021 году, ознаменованном 30-летием независимости Туркменистана, их количество составляет 30 миллионов. В прошлом году, в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана было высажено в целом по стране 25 миллионов саженцев.

В озеленительной кампании участвуют министерства и другие организации, администрации регионов и столицы. Такое значимое подспорье получает Национальная лесная программа как часть экологической и климатической стратегии Туркменистана и важнейший аспект социальной политики государства.