О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сердар Бердымухамедов возглавляет туркменскую делегацию на COP26 в Глазго

Сердар Бердымухамедов возглавляет туркменскую делегацию на COP26 в Глазго Вице-премьер Сердар Бердымухамедов возглавляет туркменскую делегацию высокого уровня на климатическом саммите ООН, проходящем в шотландском городе Глазго, сообщает Report.
В регионе
2 ноября 2021 г. 13:53
Сердар Бердымухамедов возглавляет туркменскую делегацию на COP26 в Глазго

Вице-премьер Сердар Бердымухамедов возглавляет туркменскую делегацию высокого уровня на климатическом саммите ООН, проходящем в шотландском городе Глазго, сообщает Report.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) объединяет мировых лидеров и видных государственных деятелей многих стран в диалоге о будущем планеты, совместных и национальных действий по снижению темпов глобального потепления.

Туркменистан выступает за консолидированный подход к проблемам этого плана, принимая со своей стороны конкретные шаги для защиты окружающей среды и стремясь внести свой вклад в развитие международного сотрудничества на таком жизненно важном для всего человечества направлении.

Так, Ашхабад предложил открыть у себя Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Также президент Гурбангулы Бердымухамедов ранее выдвигал с трибун крупнейших форумов инициативы о разработке Водной стратегии ООН и специальной Программы ООН по Аралу, сохранении экосистем Каспийского моря.

Наряду с этим, страна успешно решает экологические задачи на национальном уровне, в том числе по созданию лесных массивов, рекультивации земель и борьбе с опустыниванием. Примером эффективности масштабной озеленительной работы стали широкие "зеленые" пояса вокруг городов страны, каждый год пополняющиеся миллионами новых саженцев.

В нынешнем, 2021 году, ознаменованном 30-летием независимости Туркменистана, их количество составляет 30 миллионов. В прошлом году, в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана было высажено в целом по стране 25 миллионов саженцев.

В озеленительной кампании участвуют министерства и другие организации, администрации регионов и столицы. Такое значимое подспорье получает Национальная лесная программа как часть экологической и климатической стратегии Туркменистана и важнейший аспект социальной политики государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Турция направила в Афганистан гуманитарную помощь
Турция направила в Афганистан гуманитарную помощь
2 ноября 2021 г. 13:52
Врачи в Армении бастуют из-за низких зарплат
Врачи в Армении бастуют из-за низких зарплат
2 ноября 2021 г. 12:23
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Замминистра обороны Армении пообещал, что военнослужащие не останутся в палатках
Замминистра обороны Армении пообещал, что военнослужащие не останутся в палатках
2 ноября 2021 г. 07:13
ВС Турции с начала года нейтрализовали более 2,3 тыс. террористов
ВС Турции с начала года нейтрализовали более 2,3 тыс. террористов
2 ноября 2021 г. 02:16
Правительственная делегация Туркменистана посетила Афганистан
Правительственная делегация Туркменистана посетила Афганистан
1 ноября 2021 г. 19:23
Казахстан ратифицировал протокол по защите Каспия от загрязнения
Казахстан ратифицировал протокол по защите Каспия от загрязнения
1 ноября 2021 г. 17:21
В Армении вырос уровень преступности
В Армении вырос уровень преступности
1 ноября 2021 г. 16:15
Минобороны Турции: Греция наносит урон единству в НАТО
Минобороны Турции: Греция наносит урон единству в НАТО
1 ноября 2021 г. 14:25
Эрдоган не примет участие в климатическом саммите в Глазго
Эрдоган не примет участие в климатическом саммите в Глазго
1 ноября 2021 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi