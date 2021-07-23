О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сердар Бердымухамедов возглавит делегацию Туркменистана на открытии Олимпиады в Токио

Сердар Бердымухамедов возглавит делегацию Туркменистана на открытии Олимпиады в Токио Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов возглавит делегацию Туркменистана на открытии XXXII летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
В регионе
23 июля 2021 г. 11:07
Сердар Бердымухамедов возглавит делегацию Туркменистана на открытии Олимпиады в Токио

Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов возглавит делегацию Туркменистана на открытии XXXII летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Как передает Report, об этом говорится в подписанном распоряжении президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Проводящиеся раз в четыре года эти крупнейшие комплексные соревнований собирают самых лучших спорт­сменов планеты, в числе которых и представители Туркменистана. Туркменские спортсмены в седьмой раз будут участвовать в Олимпиаде в качестве самостоятельной команды.

В состав нынешней олимпийской сборной Туркменистана вошли 9 атлетов, представители четырёх видов спорта – тяжёлой атлетики, дзюдо, плавания и лёгкой атлетики. Из них впервые в истории туркменского спорта сразу пять спортсменов выступят в тяжёлоатлетическом турнире. Спортивную честь страны в нём будут защищать Кристина Шерметова (весовая категория до 55 кг), Полина Гурьева (до 59 кг), Реджепбай Реджепов (до 81 кг), Овез Овезов (109 кг) и Ходжамухаммет Тойчиев (свыше 109 кг). Два самых медалеёмких видов олимпийской программы – плавание и лёгкая атлетика – будут представлены соответственно Мерданом Атаевым (100 и 200 метров на спине), Дарьей Семёновой (100 метров брассом) и метателем молота Мергеном Маммедовым. Ещё одна спортсменка – Гульбадам Бабамуратова (до 52 кг) – выступит в турнире дзюдоисток.

Ранее также сообщалось, что впервые в истории спорта состязания штангистов в программе XXXII летних Олимпийских игр в Токио будет судить представитель Туркменистана – генеральный секретарь национальной Федерации тяжёлой атлетики Чарыгельды Маммедов.

Это будут первые в истории Олимпийские игры, которые в прошлом году были перенесены в связи с пандемией, но сохранили свое название "Токио 2020" в маркетинговых целях. На Олимпиаде в Токио, которая также впервые пройдёт без зрителей, спортсмены поборются за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Ранее из-за продолжающейся пандемии от участия в Играх отказались сборные КНДР и Гвинеи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
23 июля 2021 г. 06:15
Президент Азербайджана: В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?
Президент Азербайджана: В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?
23 июля 2021 г. 06:09
Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
23 июля 2021 г. 05:39
Президент Ильхам Алиев посетил город Нафталан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил город Нафталан
22 июля 2021 г. 16:13
Зарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле
ФотоЗарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле
22 июля 2021 г. 14:51
Мексиканский журналист: Армения должна ответить за содеянное
ФотоМексиканский журналист: Армения должна ответить за содеянное
22 июля 2021 г. 14:14
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября
22 июля 2021 г. 12:38
ANAMA: на участке вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы обезврежено 1 360 мин
ФотоANAMA: на участке вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы обезврежено 1 360 мин
22 июля 2021 г. 12:23
В Губе открыт парк Шехиды медиа
ФотоВ Губе открыт парк "Шехиды медиа"
22 июля 2021 г. 12:11
Президент Ильхам Алиев подарил квартиры журналистам-шехидам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев подарил квартиры журналистам-шехидам
22 июля 2021 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi