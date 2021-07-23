Сердар Бердымухамедов возглавит делегацию Туркменистана на открытии Олимпиады в Токио

Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов возглавит делегацию Туркменистана на открытии XXXII летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов возглавит делегацию Туркменистана на открытии XXXII летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Как передает Report, об этом говорится в подписанном распоряжении президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Проводящиеся раз в четыре года эти крупнейшие комплексные соревнований собирают самых лучших спорт­сменов планеты, в числе которых и представители Туркменистана. Туркменские спортсмены в седьмой раз будут участвовать в Олимпиаде в качестве самостоятельной команды.

В состав нынешней олимпийской сборной Туркменистана вошли 9 атлетов, представители четырёх видов спорта – тяжёлой атлетики, дзюдо, плавания и лёгкой атлетики. Из них впервые в истории туркменского спорта сразу пять спортсменов выступят в тяжёлоатлетическом турнире. Спортивную честь страны в нём будут защищать Кристина Шерметова (весовая категория до 55 кг), Полина Гурьева (до 59 кг), Реджепбай Реджепов (до 81 кг), Овез Овезов (109 кг) и Ходжамухаммет Тойчиев (свыше 109 кг). Два самых медалеёмких видов олимпийской программы – плавание и лёгкая атлетика – будут представлены соответственно Мерданом Атаевым (100 и 200 метров на спине), Дарьей Семёновой (100 метров брассом) и метателем молота Мергеном Маммедовым. Ещё одна спортсменка – Гульбадам Бабамуратова (до 52 кг) – выступит в турнире дзюдоисток.

Ранее также сообщалось, что впервые в истории спорта состязания штангистов в программе XXXII летних Олимпийских игр в Токио будет судить представитель Туркменистана – генеральный секретарь национальной Федерации тяжёлой атлетики Чарыгельды Маммедов.

Это будут первые в истории Олимпийские игры, которые в прошлом году были перенесены в связи с пандемией, но сохранили свое название "Токио 2020" в маркетинговых целях. На Олимпиаде в Токио, которая также впервые пройдёт без зрителей, спортсмены поборются за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Ранее из-за продолжающейся пандемии от участия в Играх отказались сборные КНДР и Гвинеи.