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Сердар Бердымухамедов удостоен государственной награды Республики Татарстан

Сердар Бердымухамедов удостоен государственной награды Республики Татарстан Вице-премьер, председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердар Бердымухамедов награждён медалью "100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики"
В регионе
4 мая 2021 г. 10:11
Сердар Бердымухамедов удостоен государственной награды Республики Татарстан
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Вице-премьер, председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердар Бердымухамедов награждён медалью "100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики". Как сообщает Report, её вручил в ходе визита туркменской делегации в Казань Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Медаль "100 лет образования ТАССР" является государственной наградой Республики Татарстан РФ. Она была учреждена Госсоветом Республики Татарстан 25 сентября 2019 года. Ею награждаются граждане, внесшие существенный вклад в развитие государственности республики, укрепление её социально-экономического потенциала, межнационального мира и заслуги, способствующие повышению авторитета Республики Татарстан.

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