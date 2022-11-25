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Сердар Бердымухамедов: Туркменистан и ОАЭ выходят на новый уровень отношений

Сердар Бердымухамедов: Туркменистан и ОАЭ выходят на новый уровень отношений Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высоко оценил уровень и потенциал экономических отношений с ОАЭ, выступая на двустороннем бизнес-форуме в Абу-Даби, сообщает Report.
В регионе
25 ноября 2022 г. 13:27
Сердар Бердымухамедов: Туркменистан и ОАЭ выходят на новый уровень отношений

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высоко оценил уровень и потенциал экономических отношений с ОАЭ, выступая на двустороннем бизнес-форуме в Абу-Даби, сообщает Report.

"Сегодня есть все возможности для того, чтобы вывести отношения между Туркменистаном и ОАЭ на новый уровень", – заявил туркменский лидер.

Он выделил ТЭК в числе наиболее актуальных направлений сотрудничества, отметив деятельность Dragon Oil и пригласив другие компании ОАЭ к участию в нефтегазовых проектах Туркменистана, включая газохимическую отрасль.

Глава Туркменистана также высказался за наращивание взаимодействия в транспортной сфере, в том числе на уровне морских портов, в также в области зеленой энергетики, в торговле и в финансовом секторе, между предпринимательскими структурами двух стран.

Министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зейуди в своем выступлении отметил, что эмиратско-туркменское экономическое сотрудничество характеризуется широким размахом, и сегодня есть всеобъемлющий "зонтичный" план совместных действий как на уровне правительств, так и на уровне частного сектора. Он выразил надежду, что нынешний бизнес-форум будет способствовать облегчению потоков товаров и инвестиций.

Абдулла Мохаммед Аль Мазруи, президент Федерации торговых палат Эмиратов и председатель совета директоров Торговой палаты Абу-Даби, высоко оценил развитие и прогресс эмиратско-туркменских отношений на различных уровнях. По его словам, объем внешней торговли, не связанной с углеводородным сектором, между двумя странами в 2021 году достиг 255,3 млн долларов США, и эта цифра может возрасти, учитывая, что Туркменистан обладает важными географическими и природными преимуществами, которые стимулируют инвестиции.

В рамках форума были подписаны три соглашения по расширению сотрудничества между ОАЭ и Туркменистаном: о конфиденциальности между Агентством транспорта и связи при Кабмине Туркменистана и компанией Abu Dhabi Ports Company; о совместном развитии проектов между государственной компанией "Туркменэнерго" и Абу-Дабийской компанией "Энергия будущего" "Масдар"; о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Первым банком Абу-Даби.

В ходе форума прошли презентации наиболее важных инвестиционных проектов и ряд двусторонних встреч.

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