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Сердар Бердымухамедов представил Программу сотрудничества с Россией

Сердар Бердымухамедов представил Программу сотрудничества с Россией Подготовка проекта Программы межправительственного экономического сотрудничества Туркменистана с Россией на 2021-2023 годы стала отдельной темой доклада вице-премьера, председателя Высшей контрольной палаты Сердара Бердымухамедова
В регионе
27 мая 2021 г. 11:12
Сердар Бердымухамедов представил Программу сотрудничества с Россией

Подготовка проекта Программы межправительственного экономического сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией на 2021-2023 годы стала отдельной темой доклада вице-премьера, председателя Высшей контрольной палаты Сердара Бердымухамедова в ходе заседания Правительства.

Как сообщает Report, в документе, являющемся своеобразной "дорожной картой" на трёхлетний период, охвачены все направления продуктивных отношений, включая расширение товарной номенклатуры взаимной торговли. В качестве приоритетных векторов определены такие стратегические сферы, как промышленность, энергетика, агропромышленный комплекс, высокие технологии, сфера услуг, финансы и другие.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Российская Федерация является одним из ведущих торгово-экономических партнёров Туркменистана. Располагающее широкими возможностями плодотворное межгосударственное сотрудничество отвечает интересам благополучия народов двух государств.

Говоря о важной роли совместной Межправительственной комиссии в развитии эффективного диалога между странами, Президент отметил значение регулярных деловых встреч, в ходе которых вырабатываются общие подходы к формированию платформы для упрочения эффективных туркмено-российских отношений.

Одобрив представленный проект Программы, глава государства поручил вице-премьеру, председателю Высшей контрольной палаты держать под строгим контролем выполнение намеченных мероприятий, призванных содействовать реализации потенциала для дальнейшего наращивания партнёрства Туркменистан – Российская Федерация.

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