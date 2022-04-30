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Сердар Бердымухамедов предложил вынести на всенародное обсуждение название нового города

Сердар Бердымухамедов предложил вынести на всенародное обсуждение название нового города Президент Сердар Бердымухамедов предложил вынести на всенародное обсуждение название нового города страны. Глава государства посетил строящийся в Геоктепинском районе административный центр Ахалской области, ознакомился с положением дел на этой крупнейше
В регионе
30 апреля 2022 г. 10:50
Сердар Бердымухамедов предложил вынести на всенародное обсуждение название нового города

Президент Сердар Бердымухамедов предложил вынести на всенародное обсуждение название нового города страны. Глава государства посетил строящийся в Геоктепинском районе административный центр Ахалской области, ознакомился с положением дел на этой крупнейшей стройплощадке страны и ходом работ на ее ключевых объектах.

Как сообщает Report, там же президент провел заседание с членами правительства Туркменистана и другими руководителями, обсудив с ними текущие вопросы и задачи завтрашнего дня по организации жизнедеятельности нового города.

Сначала о ходе реализации этого масштабного социально-экономического проекта главе государства доложил директор Дирекции строящихся объектов Министерства строительства и архитектуры Дерягелди Оразов. Затем, каждый по своему направлению, отчитались вице-премьеры Чарымырат Пурчеков, Чары Гылыджов, Мухамметгулы Мухаммедов, Сапардурды Тойлыев, Мяхриджемал Маммедова, Эсенмырат Оразгелдиев, а также гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций Мухамметгельды Чакыев и министр обороны, секретарь Госсовета безопасности Бегенч Гундогдыев.

Вся городская застройка спланирована как оптимально сбалансированный комплекс жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, включая детсады, школы, вузы, медицинские, культурные и спортивные учреждения, предприятия сферы торговли и услуг, а также офисов различных организаций и служб, транспортных, коммуникационных и других инженерно-технических сооружений.

В городе будут действовать сети 3G и 4G, технологии GPON и IP-телевидения, развернутся «умные» системы для дорожного движения, бытовых сервисов, коммунальных платежей и т.д. В связи с этим президент, в числе других указаний руководителям, поручил создать в новом городе центр подготовки специалистов в области цифровизации.

Сейчас в завершающей стадии находится первый этап этого проекта и начинается второй, в который входят благоустройство территорий и заселение людей в новые дома. В целом, новый областной центр сможет принять новоселов около 12,5 тысячи квартир. Все это требует большой организаторской, координационной работы и контроля.

В этих целях глава государства объявил о нескольких решениях – создать Государственный комитет по строительству административного центра Ахалской области и мэрию нового города. Сердар Бердымухамедов также назначил руководителей этих структур: госкомитет возглавил Дерягелди Оразов, а мэрию – Шамухамет Дурдылыев.

Сердар Бердымухамедов также предложил председателю Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедовой вынести на всеобщее обсуждение выбор названия для нового города.

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