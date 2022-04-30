Сердар Бердымухамедов предложил вынести на всенародное обсуждение название нового города

Президент Сердар Бердымухамедов предложил вынести на всенародное обсуждение название нового города страны. Глава государства посетил строящийся в Геоктепинском районе административный центр Ахалской области, ознакомился с положением дел на этой крупнейше

Президент Сердар Бердымухамедов предложил вынести на всенародное обсуждение название нового города страны. Глава государства посетил строящийся в Геоктепинском районе административный центр Ахалской области, ознакомился с положением дел на этой крупнейшей стройплощадке страны и ходом работ на ее ключевых объектах.

Как сообщает Report, там же президент провел заседание с членами правительства Туркменистана и другими руководителями, обсудив с ними текущие вопросы и задачи завтрашнего дня по организации жизнедеятельности нового города.

Сначала о ходе реализации этого масштабного социально-экономического проекта главе государства доложил директор Дирекции строящихся объектов Министерства строительства и архитектуры Дерягелди Оразов. Затем, каждый по своему направлению, отчитались вице-премьеры Чарымырат Пурчеков, Чары Гылыджов, Мухамметгулы Мухаммедов, Сапардурды Тойлыев, Мяхриджемал Маммедова, Эсенмырат Оразгелдиев, а также гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций Мухамметгельды Чакыев и министр обороны, секретарь Госсовета безопасности Бегенч Гундогдыев.

Вся городская застройка спланирована как оптимально сбалансированный комплекс жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, включая детсады, школы, вузы, медицинские, культурные и спортивные учреждения, предприятия сферы торговли и услуг, а также офисов различных организаций и служб, транспортных, коммуникационных и других инженерно-технических сооружений.

В городе будут действовать сети 3G и 4G, технологии GPON и IP-телевидения, развернутся «умные» системы для дорожного движения, бытовых сервисов, коммунальных платежей и т.д. В связи с этим президент, в числе других указаний руководителям, поручил создать в новом городе центр подготовки специалистов в области цифровизации.

Сейчас в завершающей стадии находится первый этап этого проекта и начинается второй, в который входят благоустройство территорий и заселение людей в новые дома. В целом, новый областной центр сможет принять новоселов около 12,5 тысячи квартир. Все это требует большой организаторской, координационной работы и контроля.

В этих целях глава государства объявил о нескольких решениях – создать Государственный комитет по строительству административного центра Ахалской области и мэрию нового города. Сердар Бердымухамедов также назначил руководителей этих структур: госкомитет возглавил Дерягелди Оразов, а мэрию – Шамухамет Дурдылыев.

Сердар Бердымухамедов также предложил председателю Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедовой вынести на всеобщее обсуждение выбор названия для нового города.