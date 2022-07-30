Сердар Бердымухамедов освободил от должности руководителя ТВ "Туркменистан"

Президент Туркмениcтана Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемой должности директора государственного телеканала "Туркменистан" Ширгелди Ишангулыева, а также объявил выговор вице-премьеру по культуре и СМИ Мяхриджемал Маммедовой.

Президент Туркмениcтана Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемой должности директора государственного телеканала "Туркменистан" Ширгелди Ишангулыева, а также объявил выговор вице-премьеру по культуре и СМИ Мяхриджемал Маммедовой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное информационное агентство Туркменистана TDH.

Отмечается, что Ишангулыев лишился должности "за допущенные в работе серьезные недостатки". Соответствующие постановления Бердымухамедов подписал в пятницу в ходе расширенного правительственного заседания. Новым директором телеканала "Туркменистан" назначен Ягмыр Нурыев, который прежде работал главным редактором журнала "Дияр" ("Отечество").

Ранее Сердар Бердымухамедов выражал недовольство уровнем работы туркменских государственных телеканалов. В начале мая этого года на правительственном заседании он объявил вице-премьеру Маммедовой выговор и заявил, что туркменское телевидение должно улучшить качество телепередач, "которые должны отражать происходящие в обществе позитивные перемены".

Кроме того, Бердымухамедов назначил нового министра торговли и внешнеэкономических связей. Им стал Бегенч Гочмоллаев, который до назначения занимал должность замминистра торговли и внешнеэкономических связей.