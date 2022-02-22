Сердар Бердымухамедов начал встречи с избирателями с Дашогузского региона

Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов, баллотирующийся от Демпартии страны, провел встречу с электоратом Дашогузской области.

Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов, баллотирующийся от Демпартии страны, провел встречу с электоратом Дашогузской области.

Личное общение с представляющими разные слои населения избирателями северного региона страны проходило в здании областной администрации, сообщает Report.

Доверенное лицо кандидата – преподаватель одной из средних школ региона представила С. Бердымухамедова, охарактеризовав его личные и организаторские качества, отметила его опыт работы в различных сферах государственного управления.

В своем выступлении перед избирателями он остановился на ключевых тезисах своей предвыборной программы, в числе которых рост международного авторитета Туркменистана и успешное внутреннее развитие, реализация национальной программы на ближайшие 30 лет, обеспечение высокого уровня жизни народа, для чего необходимы сплоченность и объединение усилий всех соотечественников.

Особое внимание в разговоре с жителями края Сердар Бердымухамедов уделил социально-экономическим показателям и перспективам Дашогузской области. Он выделил строительство жилья, школ и детских садов, автодорог, обеспечение населения качественной питьевой водой, рациональное водопользование и развитие туризма в числе своих задач по региону, пообещал поддержку предпринимательства, особенно в сельском хозяйстве за счет льготных механизмов.

Отвечая на вопросы избирателей, С. Бердымухамедов коснулся и других тем, высказав по ним свои позиции и видение дальнейшей работы.