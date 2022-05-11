О нас
Аудио новости

Сердар Бердымухамедов избран главой Национального олимпийского комитета

Сердар Бердымухамедов избран главой Национального олимпийского комитета Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов единогласно избран главой Национального олимпийского комитета (НОК) на заседании Генеральной ассамблеи НОК страны.
В регионе
11 мая 2022 г. 11:28
Сердар Бердымухамедов избран главой Национального олимпийского комитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов единогласно избран главой Национального олимпийского комитета (НОК) на заседании Генеральной ассамблеи НОК страны.

Как передает Report, на заседании отмечался вклад С. Бердымухамедова, имеющего звание заслуженного тренера страны, в развитие туркменского спорта и олимпийского движения.

В числе последних достижений – первая олимпийская медаль Туркменистана, добытая в 2021 году в Токио тяжелоатлеткой Полиной Гурьевой, взявшей "серебро".

Недавно президент С. Бердымухамедов подписал постановление о создании Оргкомитет по подготовке национальной сборной к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже 2024 года. Сейчас для туркменских спортсменов организованы сборы на базе Олимпийского городка и Института физической культуры и спорта в Ашхабаде.

На заседании Генассамблеи НОК был представлен доклад о деятельности комитета за последние годы и приняты другие организационные решения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Эрдоган: Турция нацелена на расширение товарооборота с Казахстаном
Эрдоган: Турция нацелена на расширение товарооборота с Казахстаном
11 мая 2022 г. 11:45
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысило 26 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысило 26 тыс. человек
11 мая 2022 г. 10:40
Глава разведки США: Путин готовится к затяжной войне в Украине
Глава разведки США: Путин готовится к затяжной войне в Украине
11 мая 2022 г. 09:52
За сутки ВС Украины отразили 12 атак , уничтожены 12 российских танков
За сутки ВС Украины отразили 12 атак , уничтожены 12 российских танков
11 мая 2022 г. 09:15
ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии
11 мая 2022 г. 08:55
Зеленский: ВСУ постепенно оттесняют российскую армию от Харькова
Зеленский: ВСУ постепенно оттесняют российскую армию от Харькова
11 мая 2022 г. 02:14
Путин назначил пять новых глав российских регионов
Путин назначил пять новых глав российских регионов
10 мая 2022 г. 22:35
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10 мая 2022 г. 21:25
В Москве почти память Гейдара Алиева
ФотоВ Москве почти память Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 19:40
Посол: ЕС поддерживает стабильное решение проблем между Арменией и Азербайджаном
Посол: ЕС поддерживает стабильное решение проблем между Арменией и Азербайджаном
10 мая 2022 г. 18:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi