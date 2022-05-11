Сердар Бердымухамедов избран главой Национального олимпийского комитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов единогласно избран главой Национального олимпийского комитета (НОК) на заседании Генеральной ассамблеи НОК страны.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов единогласно избран главой Национального олимпийского комитета (НОК) на заседании Генеральной ассамблеи НОК страны.

Как передает Report, на заседании отмечался вклад С. Бердымухамедова, имеющего звание заслуженного тренера страны, в развитие туркменского спорта и олимпийского движения.

В числе последних достижений – первая олимпийская медаль Туркменистана, добытая в 2021 году в Токио тяжелоатлеткой Полиной Гурьевой, взявшей "серебро".

Недавно президент С. Бердымухамедов подписал постановление о создании Оргкомитет по подготовке национальной сборной к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже 2024 года. Сейчас для туркменских спортсменов организованы сборы на базе Олимпийского городка и Института физической культуры и спорта в Ашхабаде.

На заседании Генассамблеи НОК был представлен доклад о деятельности комитета за последние годы и приняты другие организационные решения.