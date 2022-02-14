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Сердар Бердымухамедов: Главной целью всех моих забот всегда будет счастливая жизнь нашего народа

Сердар Бердымухамедов: Главной целью всех моих забот всегда будет счастливая жизнь нашего народа Кандидат в президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на IХ съезде Демократической партии Туркменистана.
В регионе
14 февраля 2022 г. 22:49
Сердар Бердымухамедов: Главной целью всех моих забот всегда будет счастливая жизнь нашего народа

Кандидат в президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на IХ съезде Демократической партии Туркменистана.

Как передает Report, заместитель председателя Кабинета министров Сердар Бердымухамедов, поблагодарив присутствующих за оказываемое доверие, заявил, что осознает ответственность и сделает все от него зависящее, чтобы оправдать его.

Выступая перед собравшимися, заместитель главы правительства заверил, что, в случае избрания его на пост президента страны, он и впредь будет следовать духовным принципам и наследию предков, не жалея усилий во имя Родины и процветания народа, усердно и творчески подходить к претворению в жизнь исторических начинаний лидера нации.

"Главной целью всех моих забот всегда будет счастливая жизнь нашего народа, превращение нашего государства в прогрессивную страну новой эпохи" - отметил Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность в том, что 2022 год – год выборов президента Туркменистана, станет годом стремительного социально-экономического развития Отчизны, торжеством развития высшей школы национальной демократии, традиции которой уходят своими корнями вглубь веков.

Сердар Бердымухамедов в 2001 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова по специальности инженер-технолог. Являясь также специалистом по международным отношениям, он обрёл за годы трудовой деятельности богатый опыт управленческой деятельности, занимая такие должности, как председатель Комитета Меджлиса, заместитель министра иностранных дел, заместитель, а затем и хяким Ахалского велаята, министр промышленности и строительного производства, председатель Высшей контрольной палаты, член Государственного совета безопасности, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана.

Отметив его заслуги, опыт работы на руководящем посту, высокие деловые и моральные качества, участники заседания приняли решение баллотировать его кандидатом на высший государственный пост страны.

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