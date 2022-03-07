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Sephora приостанавливает бизнес в России

Sephora приостанавливает бизнес в России Французская парфюмерно-косметическая сеть Sephora сообщила о намерении приостановить работу своих магазинов на территории России.
В регионе
7 марта 2022 г. 12:29
Sephora приостанавливает бизнес в России

Французская парфюмерно-косметическая сеть Sephora сообщила о намерении приостановить работу своих магазинов на территории России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сеть сообщила на своей странице в Instagram.

"Учитывая нашу растущую озабоченность по поводу текущей обстановки, а также [по поводу] сложности ведения бизнеса, мы приостанавливаем нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении. Работа всех торговых точек сети, а также вся электронная торговля, связанная с товарами Sephora, будет остановлена в течение следующих суток.

"Безопасность сотрудников [в России] является нашим приоритетом, и мы продолжим поддерживать их в это трудное время", - добавили в Sephora.

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Версия на английском языке Sephora halts operations in Russia

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