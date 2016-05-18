SEPAH признал Ким Кардашьян секретным агентом

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Восемь человек арестованы в Иране по обвинению в использовании Instagram в "безнравственных целях".

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, речь идет о публикации в этом приложении фотографий женщин-моделей без хиджаба, что запрещено в Исламской республике.

Аресты были проведены в рамках длившейся около двух лет операции "Паук II", в которой в ряды модельного бизнеса были внедрены тайные агенты.

Как заявил представитель тегеранского суда по компьютерным преступлениям, кроме уже произведенных арестов, уголовные дела заведены против еще 21 подозреваемого. Всего же блюстители нравственности выявили 170 человек, публикующих фотографии девушек в Instagram, в том числе фотографов, визажистов, моделей.

Кроме того иранский Корпус стражей исламской революции (SEPAH) объявил известную американскую фотомодель Ким Кардашьян секретным агентом, чья тайная цель развратить иранских девушек фотографиями, изображающими образ жизни, который противоречит принципам ислама.