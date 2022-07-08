Сенаторы запретили послу Великобритании посещать здание Совфеда РФ

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение в качестве ответной меры запретить послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента.

Профильный комитет Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение в качестве ответной меры запретить послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Предлагается следующее решение по данному вопросу: комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в РФ и другим сотрудникам дипломатического посольства", - отметил на заседании глава комитета Вячеслав Тимченко.

"Решение принято единогласно", - добавил он после голосования членов комитета.

"Любая дипломатическая выходка нуждается в зеркальном ответе, иначе получается недосказанность. Поэтому мы решили предложить вам решение не допускать на территорию и в здание Совета Федерации посла Великобритании и дипломатических сотрудников посольства Великобритании", - заявил в свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Отвечая на вопрос о том, как часто посол Великобритании и английские дипломатические работники посещали Совет Федерации, Карасин сказал, что в последние годы они не посещали его вообще.