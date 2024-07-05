Сенатор: США хотят ускорить мирный процесс между Баку и Ереваном

США стремятся ускорить мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

Соединенные Штаты стремятся ускорить мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил глава сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин на пресс-конференции с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

"Я не буду вдаваться в детали того, как мы будем использовать этот инструментарий в данном случае. Но подчеркну, что США заинтересованы в продвижении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном", - сказал Кардин.

Он добавил, что США будут активно вовлечены в этот процесс, работая как с законодательной, так и с исполнительной ветвями власти обеих стран.