​Сенатор: США готовы возобновить санкции против Ирана

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Американский сенатор Линдси Грэм пообещал возобновления санкций против Ирана в случае невыполнения им сделки, сообщает Report со ссылкой на Haaretz.

Грэм, политик-республиканец, который, как ожидается, скоро вступит в должность председателя подкомитета по иностранным ассигнованиям – после того, как в январе контроль над американским Сенатом получат республиканцы – встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Он пообещал Нетаньяху, что "Конгресс последует вашем примеру", а также обсудил с ним условия окончательной сделки относительно иранской ядерной программы и связанных с ней санкций.

"В январе следующего года будет голосование по законопроекту Кирк-Менендеза. Это поправка, которая гласит, что если Иран прервет переговоры досрочно, санкции будут возобновлены. Если Иран будет жульничать и не выполнять условия сделки, санкции также будут возобновлены", - сказал американский политик.