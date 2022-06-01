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Сенатор допустил референдумы в "ДНР", "ЛНР" и на юге Украины в течение года

Сенатор допустил референдумы в "ДНР", "ЛНР" и на юге Украины в течение года Референдумы о воссоединении с Россией в Донбассе, Херсоне, Запорожье могут пройти в течение года.
В регионе
1 июня 2022 г. 13:16
Сенатор допустил референдумы в ДНР, ЛНР и на юге Украины в течение года

Референдумы о воссоединении с Россией в Донбассе, Херсоне, Запорожье могут пройти в течение года.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью.

Цеков также полагает, что Херсон, Запорожье, Донбасс сами смогут обеспечить свое восстановление, поскольку "это регионы бюджетообразующие, регионы-доноры".

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