Сенатор допустил референдумы в "ДНР", "ЛНР" и на юге Украины в течение года

Референдумы о воссоединении с Россией в Донбассе, Херсоне, Запорожье могут пройти в течение года.

Референдумы о воссоединении с Россией в Донбассе, Херсоне, Запорожье могут пройти в течение года.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью.

Цеков также полагает, что Херсон, Запорожье, Донбасс сами смогут обеспечить свое восстановление, поскольку "это регионы бюджетообразующие, регионы-доноры".