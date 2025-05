Сенатор Дэйнс подтвердил позицию США по мирному соглашению между Баку и Ереваном

Заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном обеспечит стабильность и процветание в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства США в Армении, об этом заявил член Комитета Сената США по международным отношениям, сенатор Стив Дэйнс на встрече с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

"Сенатор Стив Дэйнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы региональной безопасности, а также перспективы инвестиций в [армянскую] экономику. Сенатор выразил поддержку позиции администрации Трампа о необходимости заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном для обеспечения стабильности и процветания в регионе", - говорится в публикации.