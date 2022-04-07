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Сенат США одобрил программу Lend-lease для Украины

Сенат США одобрил программу Lend-lease для Украины Сенат США единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.
В регионе
7 апреля 2022 г. 11:30
Сенат США одобрил программу Lend-lease для Украины

Сенат США единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Как передает Report со ссылкой на Politico, сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как Lend-lease, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, обстреливающих украинские города с конца февраля. Программа Lend-lease, созданная во время второй мировой войны, считалась переломной в ходе войны, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

Законодатели прибегают к экстраординарной тактике, которая последний раз применялась во время крупнейшего глобального конфликта 20-го века — это еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что вторжение России представляет экзистенциальную угрозу либеральному порядку.

Документ ускорит передачу в Украину важного военного оборудования за счет сокращения бюрократических проволочек.

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Версия на английском языке US Senate unanimously approves Lend-Lease Act for Ukraine
Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı Ukrayna üçün lend-liz proqramını dəstəkləyib

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