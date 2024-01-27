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Сенат США одобрил продажу Турции истребителей F-16

Сенат США одобрил продажу Турции истребителей F-16 Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО.
В регионе
27 января 2024 г. 04:33
Сенат США одобрил продажу Турции истребителей F-16

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Hill.

"Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16", - говорится в опубликованном сообщении.

При этом Кардин выразил обеспокоенность "препятствиями на пути вступления Швеции в NATO" со стороны Венгрии, назвав премьер-министра этой страны Виктора Орбана "наименее надежным членом НАТО".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı Türkiyəyə “F-16” qırıcılarının satışını təsdiqləyib

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