Сенат США одобрил продажу Турции истребителей F-16

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Hill .

"Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16", - говорится в опубликованном сообщении.

При этом Кардин выразил обеспокоенность "препятствиями на пути вступления Швеции в NATO" со стороны Венгрии, назвав премьер-министра этой страны Виктора Орбана "наименее надежным членом НАТО".