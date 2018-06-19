Сенат США намерен запретить поставки американского оружия Турции из-за закупок С-400

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сенат Конгресса США принял в понедельник законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который лишает министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, согласно тексту документа, не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава Пентагона при консультации с госсекретарем должен направить профильным комитетам Конгресса доклад "о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция". В нем должна содержаться "оценка возможной покупки правительством Турции системы противоракетной и противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации и потенциального влияния такой сделки на двусторонние американо-турецкие отношения".

Отдельно в Конгрессе интересуются, как покупка С-400 скажется на совместном с Турцией использовании истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook и другой техники.

"Министр обороны не может предпринимать никаких действий для осуществления зарубежной продажи крупной военной техники, требующей уведомления Конгресса, Республике Турция до тех пор, пока министр не представит доклад соответствующим комитетам", - указано в законопроекте.