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Семья, участвующая в обороне Украины: Мы хотим видеть свою страну свободной

Семья, участвующая в обороне Украины: Мы хотим видеть свою страну свободной Со дня начала войны России на территории Украины прошел месяц. В обороне Украины, наряду с военными, участвуют и гражданские лица. Среди тех, кто встал на защиту родной земли, есть и семья Васильченко.
В регионе
25 марта 2022 г. 14:09
Семья, участвующая в обороне Украины: Мы хотим видеть свою страну свободной

Со дня начала войны России на территории Украины прошел месяц. В обороне Украины, наряду с военными, участвуют и гражданские лица. Среди тех, кто встал на защиту родной земли, есть и семья Васильченко.

Сотрудник Восточно-европейского бюро Report пообщался с семьей Васильченко, принимающей участие в обороне Киева.

С первого дня войны семейная чета взялась за оружие, встав на защиту страны.

По словам Александра, он воевал и в 2014 году: "В то время была мобилизация, я был призван в армию на год, потом вернулся в Киев. Сейчас я снова взялся за оружие, надо защитить свой город. Мы хотим видеть свою страну свободной".

У семейной пары подрастает ребенок. Александр говорит, что они отстаивают не только будущее страны, но и своего малыша.

"Я вместе с мужем участвую в обороне своей страны. Мы настроены на победу. Мы в силах сделать это. У нас все получится, главное - терпение и выдержка", - говорит Дарина Васильченко.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada müharibəyə qatılan döyüşçü ailə: "Ölkəmizi azad görmək istəyirik"

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