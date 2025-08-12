О нас

Семья Карапетяна подала иск по делу ЗАО "Электрические сети Армении"

12 августа 2025 г. 17:41
Семья арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна подала арбитражный инвестиционный иск против властей Армении по делу ЗАО "Электрические сети Армении", которое правительство страны национализируют.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказано в заявлении совета защиты бизнесмена.

Семья требует возместить как уже причиненный, так и ожидаемый ущерб в размере $500 млн.

Отметим, что в конце июля команда адвокатов Карапетяна заявила, что бизнесмен и его семья выиграли экстренное арбитражное дело по делу о национализации правительством Армении принадлежащей ему ЗАО.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян объявил о планах по огосударствлению компании "Электрические сети Армении", принадлежащей Группы компаний "Ташир". Это произошло через несколько часов после обыска в доме владельца ГК "Ташир" Карапетяна и его ареста.

