Семья из четырех человек найдена мертвой в армянском Алаверди

Тела четырех человек, в том числе двух подростков 15 и 17 лет, обнаружены в среду в одной из квартир города Алаверди Лорийской области Армении, сообщили в пресс-службе следственного комитета страны.

"Из медицинского центра города Алаверди (в 145 километрах севернее Еревана – ред.) 25 декабря поступило сообщение, что в одной из квартир скончались четыре человека. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила тела супружеской пары и их детей 2002 и 2004 годов рождения", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости, передает Report.

По данному факту возбуждено уголовное дело.