Семью брата экс-президента Армении обвинили в незаконном обогащении

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Следователи Комитета государственных доходов (КГД) Армении во время обыска в доме племянника бывшего президента республики Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна обнаружили соглашения о вкладах в одном из банков на сумму $6,8 млн, передает Report.

Как сообщает пресс-служба КГД, соглашения были заключены во второй половине 2017 года братом президента Армении Левоном Саргсяном и его дочерью Ани Саргсян.

В сообщении отмечается, что Саргсян в течение 2017 года был послом по особым поручениям и в соответствии с законом должен был задекларировать имущество и финансовые средства, однако в представленной им и его дочерью декларации не было указано о вкладе в банке. Кроме того, сын Саргсяна не представил декларацию о доходах и имуществе, а увеличение в течение 2017 года его имущества заметно превышало размер его законных доходов. В следственном управлении КГД возбуждены уголовные дела по статьям "сокрытие подлежащих декларированию средств" и "незаконное обогащение".