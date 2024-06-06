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Семь молний попали в телебашню Останкино в Москве в ночь с 5 на 6 июня

Семь молний попали в телебашню Останкино в Москве в ночь с 5 на 6 июня Молнии попали в столичную телебашню Останкино в ночь со среды на четверг семь раз.
В регионе
6 июня 2024 г. 16:20
Семь молний попали в телебашню Останкино в Москве в ночь с 5 на 6 июня

Молнии попали в столичную телебашню Останкино в ночь со среды на четверг семь раз.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Начало грозы зафиксировано 5 июня 2024 года в 21:18 мск. Окончание 6 июня 2024 года в 02:17 мск. Максимальные порывы ветра были на отметке 201 м - 16,2 м/с и на отметке 305 м - 16,1 м/с. Зафиксировано около семи попаданий молнии в шпиль телебашни", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что весь период грозовых явлений Останкинская телебашня работала в штатном режиме, никаких последствий от удара молний нет.

"Для строительных конструкций высотного сооружения молнии не представляют большой опасности, так как телебашня имеет мощную систему молниезащиты", - заключили в пресс-службе, подчеркнув, что удары молний не повлияли на телевещание.

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