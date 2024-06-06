Семь молний попали в телебашню Останкино в Москве в ночь с 5 на 6 июня

Семь молний попали в телебашню Останкино в Москве в ночь с 5 на 6 июня

Молнии попали в столичную телебашню Останкино в ночь со среды на четверг семь раз.

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