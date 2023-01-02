Семь человек получили травмы на борту самолета, летевшего в Алматы из Ташкента

Из-за сильной турбулентности на борту самолета, летевшего сегодня из Ташкента в Алматы, семь пассажиров получили травмы.

Из-за сильной турбулентности на борту самолета, летевшего сегодня из Ташкента в Алматы, семь пассажиров получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в авиакомпании Air Astana.

"По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы. Авиалайнер приземлился в Алматы в 16.45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам", - рассказали в пресс-службе перевозчика.

Самолет вылетел в 14.35 местного времени. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи.

Авиакомпания окажет всяческую помощь пассажирам рейса, добавили в пресс-службе. По факту произошедшего проведут расследование уполномоченными органами.