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Семь человек получили травмы на борту самолета, летевшего в Алматы из Ташкента

Семь человек получили травмы на борту самолета, летевшего в Алматы из Ташкента Из-за сильной турбулентности на борту самолета, летевшего сегодня из Ташкента в Алматы, семь пассажиров получили травмы.
В регионе
2 января 2023 г. 15:32
Семь человек получили травмы на борту самолета, летевшего в Алматы из Ташкента

Из-за сильной турбулентности на борту самолета, летевшего сегодня из Ташкента в Алматы, семь пассажиров получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в авиакомпании Air Astana.

"По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы. Авиалайнер приземлился в Алматы в 16.45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам", - рассказали в пресс-службе перевозчика.

Самолет вылетел в 14.35 местного времени. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи.

Авиакомпания окажет всяческую помощь пассажирам рейса, добавили в пресс-службе. По факту произошедшего проведут расследование уполномоченными органами.

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