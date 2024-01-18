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Семь человек погибли из-за взрывов у ирано-пакистанской границы

Семь человек погибли из-за взрывов у ирано-пакистанской границы Семь человек погибли в результате взрывов в окрестностях округа Сераван в провинции Систан и Белуджистан в Иране.
В регионе
18 января 2024 г. 08:57
Семь человек погибли из-за взрывов у ирано-пакистанской границы

Семь человек погибли в результате взрывов в окрестностях округа Сераван в провинции Систан и Белуджистан в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции.

По словам заместителя губернатора Систана и Белуджистана по безопасности, в результате взрыва погибли три женщины и четверо детей. Все погибшие не были гражданами Ирана.

Также сообщается, что несколько взрывов произошло в одном из приграничных сел округа Сераван около 04:30 по местному времени (06:00 - бакинское). Отмечается, что недалеко от административного центра округа города Сераван был зафиксирован еще один взрыв, в результате которого никто не пострадал.

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Версия на азербайджанском языке İran-Pakistan sərhədində partlayışlar nəticəsində 7 nəfər ölüb

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