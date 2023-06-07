Селевые потоки перекрыли железную дорогу между Арменией и Грузией

Движение поездов из Армении в Грузию приостановлено из-за селевых потоков.

Движение поездов из Армении в Грузию приостановлено из-за селевых потоков.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД).

Отмечается, что в ночь на 7 июня селевые потоки, образовавшиеся в результате многодневных осадков, накрыли железнодорожное полотно на перегоне Алаверди-Ахтала. На участке порядка в 100 метров железнодорожные пути были завалены грунтом и затоплены потоками воды.

Отправка пассажирского поезда из Еревана в Тбилиси была отменена, ЮКЖД оперативно организовала переезд порядка 100 пассажиров поезда на автомобильном транспорте.

С ночи и по настоящее время силами ЮКЖД, Спасательной службы МВД и органов местного самоуправления проводятся работы по устранению последствий ЧП, что затрудняется непрекращающимся потоком воды и грунта.