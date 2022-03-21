Сельджук Байрактар ​​ поделился публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника Новруз

Сельджук Байрактар ​​ поделился публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника Новруз

Технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления TEKNOFEST Сельджук Байрактар поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте на азербайджанском и турецком языках по случаю праздника Новруз.

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Технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления TEKNOFEST Сельджук Байрактар поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте на азербайджанском и турецком языках по случаю праздника Новруз. Как передает Report, в ней он поздравили отмечающих праздник: "Счастливого Новруза, вестника весны, общей ценности нашей душевной географии". Baharın müjdecisi, gönül coğrafyamızın ortak değeri #NevruzBayramı kutlu olsun...

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Baharın müjdəçisi, könül coğrafiyamızın ortaq dəyəri #NevruzBayramınız mübarək... — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 21, 2022 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook