Сельджук Байрактар поделился публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника Новруз
Сельджук Байрактар поделился публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника НоврузТехнический директор турецкой компании Baykar и председатель правления TEKNOFEST Сельджук Байрактар поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте на азербайджанском и турецком языках по случаю праздника Новруз.
Технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления TEKNOFEST Сельджук Байрактар поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте на азербайджанском и турецком языках по случаю праздника Новруз.
Как передает Report, в ней он поздравили отмечающих праздник:
"Счастливого Новруза, вестника весны, общей ценности нашей душевной географии".
Baharın müjdecisi, gönül coğrafyamızın ortak değeri #NevruzBayramı kutlu olsun... * Baharın müjdəçisi, könül coğrafiyamızın ortaq dəyəri #NevruzBayramınız mübarək...