Сельджук Байрактар объявил о своих новых целях

Мы нацелены на первый полет прототипа F-35 в 2023 году

"Отказ от поставок F-35 в Турцию хотя сегодня и кажется нам проблемой, завтра это может принести пользу нашей национальной оборонной промышленности".

Как сообщает Report со ссылкой на Al Haber, об этом заявил изобретатель беспилотного летательного аппарата "Байрактар" Сельджук Байрактар, комментируя санкции США против Турции в связи с истребителями F-35.

По его словам, Турции может потребоваться 15-20 лет, чтобы разработать собственный такой самолет, но это будет самолет, созданный на национальной платформе: "F-35 будет более мощным, более дешевым с финансовой точки зрения. За последние 4-5 лет мы ускорили разработку проекта AKINCI и беспилотных летательных аппаратов. Мы нацелены на первый полет прототипа F-35 в 2023 году. Мы должны готовиться к соревнованиям будущего сегодня и стремиться быть лидером там, куда идет мир...".