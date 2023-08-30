Сельчук Байрактар: Мы не должны попасть в зависимость от искусственного интеллекта

"Постепенно в Турции мы преодолеваем все трудности. В этом регионе мы всегда будем вместе развивать национальные технологии".

"В Турции мы постепенно преодолеваем все трудности. Мы всегда будем способствовать единству и равенству в деле развития полностью независимых национальных технологий в нашем регионе".

Как сообщает анкаринское бюро Report, об этом сказал технический директор компании "Байкар" Сельчук Байрактар на фестивале "Технофест 2023" в Анкаре.

По его мнению, быстро развивающиеся технологии должны использоваться таким образом, чтобы они, в первую очередь, служили человечеству.

"Мы должны опираться на наши моральные ценности и продвигать технологии таким образом, чтобы не попасть в зависимость от искусственного интеллекта. В каждом проекте, который мы будем реализовывать на "Технофесте", мы должны руководствоваться, в первую очередь, этим фактором", - отметил Сельчук Байрактар.