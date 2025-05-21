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Секретариату ОТГ поручено организовать проведение праздника Новруз

Секретариату ОТГ поручено организовать проведение праздника Новруз Секретариату поручено проведение праздника Новруз в рамках ОТГ
В регионе
21 мая 2025 г. 16:56
Секретариату ОТГ поручено организовать проведение праздника Новруз

Секретариату Организации тюркских государств (ОТГ) поручено организовать проведение праздника Новруз в рамках организации.

Как сообщает сотрудник Report из Будапешта, об этом говорится в Декларации, подписанной на сегодняшнем неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Венгрии.

"Выражена транскультурная сущность Новруза, выступающего мостом между культурами и символом общечеловеческих ценностей, подчеркнута решимость передать будущим поколениям глубокое богатство тюркской культуры и общие ценности тюркских народов. По инициативе Азербайджана и государств-членов ОТГ, а также президента Турции, Секретариату поручено организовать проведение праздника Новруз в рамках организации", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке OTS Secretariat tasked to organize Novruz celebrations
Версия на азербайджанском языке Novruz bayramının TDT çərçivəsində qeyd olunması barədə Katibliyə tapşırıq verilib

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