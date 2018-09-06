Секретарь Совета нацбезопасности Армении: В отношениях с Россией существует недоверие

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "В армяно-российских отношениях существует недоверие".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян.

"Нет ни одного реального аргумента в пользу того, что во внешней политике Армении происходит смена курса. Внешнеполитический курс – прежний. У нас хорошие отношения с Россией. Вопрос недоверия – это вопрос времени. Мы активно работаем с нашими российскими коллегами, и в ближайшем будущем все вопросы будут сняты", - сказал А.Григорян.

Он также отметил, что отношения Армении и России носят стратегический характер.