Секретарь Совбеза России: США давили на ряд стран, чтобы они не приезжали на встречу в Сочи

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ США оказывали давление на ряд стран, призывая их не приезжать на международную встречу по безопасности в Сочи.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев журналистам.

"Эта информация нашла подтверждение во время того, когда мы общались с нашими партнерами. Некоторые из них сказали, что на них оказывалось давление, но они приняли решение участвовать в данном мероприятии. Во время подготовки отдельные страны, я не буду их называть, сказали, что на них оказано давление, они по этой причине не смогут участвовать в многостороннем мероприятии, но они готовы развивать двустороннее сотрудничество и заинтересованы в нем", - заявил Патрушев.

Напомним, в Сочи проходит 9-я Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На встрече представлены 117 стран, в том числе и Азербайджан.