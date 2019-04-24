Секретарь Совбеза России: Большинство конфликтов в мире - следствие авантюр третьих стран

Большинство конфликтов в мире являются следствием авантюр третьих стран.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на церемонии открытия Московской конференции по международной безопасности.

"В большинстве случаев эти конфликты являются прямым следствием военных авантюр и попыток отдельных игроков взять на себя роль регионального, а нередко и мирового арбитра, заставить других членов международного сообщества действовать по их указке", - заявил секретарь Совбеза России.

"Ключевой задачей международного сообщества является построение мира, свободного от конфликтов и насилия. Это возможно лишь при условии добросовестного соблюдения всеми странами взятых на себя международных договоренностей, а также укрепления коллективных начал, прежде всего механизмов ООН", - добавил С. Патрушев.