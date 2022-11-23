О нас

Секретарь Совбеза РФ прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Секретарь Совбеза РФ прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в столицу Армении Ереван для участия в саммите ОДКБ.
В регионе
23 ноября 2022 г. 09:56
Секретарь Совбеза РФ прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в столицу Армении Ереван для участия в саммите ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила в среду пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"В Ереване Николай Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.

Саммит ОДКБ состоится в среду. Накануне в Ереван прибыл и глава МИД России Сергей Лавров. Вечером во вторник состоялось заседание глав МИД стран-участниц ОДКБ, в ходе которого обсуждались вопросы внешнеполитической координации и военно-технического сотрудничества.

Напомним, в состав военно-политической структуры входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russian Security Council secretary arrives in Yerevan to participate in CSTO summit

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi