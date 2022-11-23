Секретарь Совбеза РФ прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в столицу Армении Ереван для участия в саммите ОДКБ.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в столицу Армении Ереван для участия в саммите ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила в среду пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"В Ереване Николай Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.

Саммит ОДКБ состоится в среду. Накануне в Ереван прибыл и глава МИД России Сергей Лавров. Вечером во вторник состоялось заседание глав МИД стран-участниц ОДКБ, в ходе которого обсуждались вопросы внешнеполитической координации и военно-технического сотрудничества.

Напомним, в состав военно-политической структуры входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.