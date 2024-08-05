Секретарь Совбеза РФ прибыл с визитом в Иран

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с плановой рабочей поездкой в Иран.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с плановой рабочей поездкой в Иран.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В Тегеране он проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммадом Багери. Шойгу примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.

На переговорах будет обсуждаться широкий спектр двустороннего сотрудничества и его укрепление - от сферы безопасности до торгово-экономических проектов, а также различные аспекты глобальной и региональной безопасности, сообщили в аппарате Совбеза РФ.