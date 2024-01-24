Секретарь Совбеза РФ обсудил с иранским коллегой подготовку нового долгосрочного договора

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил на переговорах в Москве с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом подготовку нового долгосрочного договора между Москвой и Тегераном.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил на переговорах в Москве с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом подготовку нового долгосрочного договора между Москвой и Тегераном.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

"Затронута разработка нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора. Подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам встречи Патрушева и Ахмадиана в Москве.