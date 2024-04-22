Секретарь Совбеза Ирана примет участие в форуме по безопасности в Петербурге

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян примет участие в XII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян примет участие в XII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его информации, Ахмадиян примет участие в мероприятии по приглашению секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

Сообщается, что в Санкт-Петербурге Ахмадиян также намерен провести отдельные встречи со своими коллегами из России, Бразилии, ЮАР, Китая, Индии и Ирака.

В XII Международной встрече высоких представителей, которая, как ожидается, состоится 23-25 апреля в Санкт-Петербурге, примут участие секретари Совбезов, советники по нацбезопасности, вице-премьеры, руководители силовых и спецслужб, представители международных организаций. 14 апреля первый замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев анонсировал, что одной из главных тем предстоящего мероприятия станет информационная безопасность в условиях формирующегося многополярного мира.