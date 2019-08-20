​Секретарь Совбеза Ирана назвал подписание ядерной сделки ошибкой

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани согласен с мнением о том, что подписание Тегераном соглашения по иранской ядерной программе было ошибкой.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал NBC.

"Есть люди в стране, которые сейчас так думают", - сказал Шамхани в интервью телеканалу. Отвечая на вопрос, разделяет ли он такие же взгляды, секретарь Совбеза ответил: "Да, я согласен с мнением иранского народа".

Шамхани отметил, что в случае возможного военного конфликта с США, у Ирана "есть под рукой множество инструментов, включая опосредованную войну".

Отметим, в 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики.