Секретарь Совбеза и обороны Украины: Военные объекты в России являются для нас легитимными целями

Военные объекты на территории России являются легитимными целями для Украины.

Военные объекты на территории России являются легитимными целями для Украины.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"ВСУ добиваются наибольших успехов на море, на участке фронта в акватории Черного моря. В этом году наши войска уничтожили очень важную цель – самолет А-50, выполнявший важные для оккупантов задачи. У них всего несколько таких самолетов. Мы не воюем с гражданским населением. Мы будем наносить удары исключительно по военным объектам", - заявил Данилов.

Он также добавил, что Украина не ведет никаких переговоров с Россией: "Все это ерунда и дезинформация. Для переговоров должна быть создана специальная переговорная группа, утвержденная указом президента Украины, которая будет иметь соответствующие полномочия. Никаких переговоров у нас не было".

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