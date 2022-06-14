Секретарь Совбеза Азербайджана: Армения понимает, что лимит уступок исчерпан

«Участие официальных лиц Армении в последние недели в различных дискуссиях и переговорах по делимитации и демаркации границ показывает, что они понимают, что лимит уступок исчерпан».

"Участие официальных лиц Армении в последние недели в различных дискуссиях и переговорах по делимитации и демаркации границ показывает, что они понимают, что лимит уступок исчерпан".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

Рамиль Усубов отметил, что Армении, создающей искусственные барьеры, ничего не остается, как отказаться от необоснованных претензий и регионального сотрудничества. С другой стороны, когда становится ясно, что оппозиция, организующая протесты против мирных переговоров, не добьется своей цели, количество присоединившихся к ним сокращается. Также большинство участников этих митингов лишь протестуют против плачевного социального положения в стране. Похоже, у армянского общества есть и желание, и поддержка мирных переговоров".

"Не следует забывать, что на прошлогодних выборах армянский народ доверял правящей партии, заявившей, что начнет переговоры с Азербайджаном, а не оппозиции, представляющей "партию войны - военную хунту". Народ дал Пашиняну мандат на заключение мирного договора с Азербайджаном, то есть армянский народ устал от вражды и хочет стабильности".