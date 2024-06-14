Секретарь Совбеза Армении примет участие в Саммите мира по Украине

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян примет участие в Саммите мира по Украине.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян примет участие в Саммите мира по Украине.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает пресс-служба Совета.

Он поедет с официальным визитом в швейцарский Нидвальден, где и состоится саммит. В ходе поездки секретарь Совбеза также отправится в Париж, где намечаются рабочие встречи.

По предварительным данным, в саммите примут участие около 90 стран.

Отметим, что 15-16 сентября в Швейцарии пройдет саммит мира, посвященный поиску путей урегулирования ситуации в Украине.