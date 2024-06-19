Секретарь Совбеза Армении обсудил с советником Макрона двусторонние отношения

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил двусторонние отношения с дипломатическим советником президента Франции Бертраном Бухвальтером и главой департамента Континентальной Европы Министерства иностранных дел, сопредседателем Минской г

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил двусторонние отношения с дипломатическим советником президента Франции Бертраном Бухвальтером и главой департамента Континентальной Европы Министерства иностранных дел, сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисом Рокфеем.

Как передает Report , об этом сообщил офис армянского Совбеза.

Согласно информации, в ходе рабочего обеда стороны обсудили вопросы повестки, касающиеся хода развития двусторонних многосекторных отношений между Арменией и Францией. Были затронуты и перспективы как двустороннего сотрудничества Армения-Франция, так и взаимодействия на многосторонних платформах.

Ранее сообщалось, что Ереван закупил у Парижа 36 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

До этого в Минобороны Азербайджана заявили, что перевооружение Францией, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, Армении, имеющей опыт кровавой военной агрессии, и поддержка армянским руководством политики реваншизма - проявление политической безответственности, открывающей путь к новой войне.