Секретарь Совбеза Армении обсудил с главой МИД Японии процессы на Южном Кавказе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с государственным министром иностранных дел Японии Циге Йосифуми в рамках своего рабочего визита в страну.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с государственным министром иностранных дел Японии Циге Йосифуми в рамках своего рабочего визита в страну.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в аппарате Совета безопасности Армении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на Южном Кавказе и последних событиях.

Собеседники обсудили возможности развития двусторонних отношений Армения-Япония в различных сферах.

Напомним, что недавно Армен Григорян с рабочим визитом посетил Южную Корею, где провел ряд встреч.