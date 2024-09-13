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Секретарь Совбеза Армении обсудил с главой МИД Японии процессы на Южном Кавказе

Секретарь Совбеза Армении обсудил с главой МИД Японии процессы на Южном Кавказе Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с государственным министром иностранных дел Японии Циге Йосифуми в рамках своего рабочего визита в страну.
В регионе
13 сентября 2024 г. 15:37
Секретарь Совбеза Армении обсудил с главой МИД Японии процессы на Южном Кавказе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с государственным министром иностранных дел Японии Циге Йосифуми в рамках своего рабочего визита в страну.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в аппарате Совета безопасности Армении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на Южном Кавказе и последних событиях.

Собеседники обсудили возможности развития двусторонних отношений Армения-Япония в различных сферах.

Напомним, что недавно Армен Григорян с рабочим визитом посетил Южную Корею, где провел ряд встреч.

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Версия на азербайджанском языке Armen Qriqoryan Yaponiya XİN başçısı ilə Cənubi Qafqazdakı prosesləri müzakirə edib

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