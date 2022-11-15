Секретарь Совбеза Армении надеется на прогресс в урегулировании связей с Анкарой

Переговоры по армяно-турецкому урегулированию интенсивно продолжаются.

Переговоры по армяно-турецкому урегулированию интенсивно продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Армения", об этом в интервью Civilnet сообщил секретарь Совбеза Армен Григорян.



"Надеюсь, что скоро будут результаты. Есть интенсивная связь, чтобы понять, как обеспечить прогресс", - сказал он.

Он отметил, что процессы урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией для Армении являются отдельными.



"Вы знаете, что армяно-азербайджанские отношения очень сложные. Сложны также отношения с Турцией. Привязка этих отношений создаст дополнительные трудности", - сказал Григорян, добавив, что Армения продолжает представлять свои подходы.