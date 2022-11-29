Секретарь Совбеза Армении и французская делегация обсудили региональные вопросы

В рамках визита во Францию секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с советником президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон, главой управления континентальной Европы МИД Фредериком Мондолони, контр-адмиралом Кр

В рамках визита во Францию секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с советником президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон, главой управления континентальной Европы МИД Фредериком Мондолони, контр-адмиралом Кристофом Лука и послом МИД по Восточном партнерстве Франции Брисом Рокфо.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов повестки международной и региональной безопасности, представляющих взаимный интерес.