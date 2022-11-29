О нас

Секретарь Совбеза Армении и французская делегация обсудили региональные вопросы

Секретарь Совбеза Армении и французская делегация обсудили региональные вопросы В рамках визита во Францию секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с советником президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон, главой управления континентальной Европы МИД Фредериком Мондолони, контр-адмиралом Кр
В регионе
29 ноября 2022 г. 09:56
Секретарь Совбеза Армении и французская делегация обсудили региональные вопросы

В рамках визита во Францию секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с советником президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон, главой управления континентальной Европы МИД Фредериком Мондолони, контр-адмиралом Кристофом Лука и послом МИД по Восточном партнерстве Франции Брисом Рокфо.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов повестки международной и региональной безопасности, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian Security Council secretary discusses South Caucasus with French officials
Версия на азербайджанском языке Ermənistan TŞ katibi Fransada Cənubi Qafqazı müzakirə edib

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi