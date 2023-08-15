Секретарь СНБО Украины: Ни о какой автономии Донецка и Луганска речи быть не может

Секретарь СНБО Украины: Ни о какой автономии Донецка и Луганска речи быть не может

Украина вернет свои оккупированные территории, включая Донецк и Луганск. Ни о какой автономии речи быть не может.

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Украина вернет свои оккупированные территории, включая Донецк и Луганск. Ни о какой автономии речи быть не может. Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica. Он отметил, что Украине было достаточно и автономии полуострова Крым. "Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безусловное возвращение под контроль украинской власти всех оккупированных территорий включая Донецк и Луганск", - сказал секретарь СНБО, отметив, что Украина одержит победу в войне и освободит свои земли. Подпишитесь на наш Telegram канал

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