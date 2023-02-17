Сейсмологи: В Стамбуле не исключается крупнейшее землетрясение

Eще одно землетрясение, превышающее потери на юго-востоке Турции, может произойти в Стамбуле.

Eще одно землетрясение, превышающее потери на юго-востоке Турции, может произойти в Стамбуле.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на сейсмологов.

По их словам, Стамбул расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома, который проходит под Мраморным морем. Таким образом, землетрясение может привести к катастрофическим последствиям.

"Другими словами, стихийное бедствие в Кахраманмараше - это почти репетиция стамбульского землетрясения", - говорится в статье.

В Стамбуле насчитывается 1 млн 164 тыс. зданий и 4,5 млн квартир, в каждой из которых проживает в среднем 3,3 человека. При землетрясении магнитудой 7,5 и выше ожидается, что 13 492 здания будут критично повреждены, 39 тыс. 325 зданий - сильно повреждены.

Известно, что 70% зданий в Стамбуле были построены до 2000 года.